Admisión Universitaria 2028: ¿Cómo funcionará el Nuevo Ranking de notas?

Las autoridades informaron que esta nueva fórmula tiene como objetivo "ser más equitativa y reconocer mejor el rendimiento de los estudiantes en su propio contexto escolar".

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) anunció modificaciones el sistema de admisión a las universidades adscritas al Sistema de Acceso.

Se trata de un cambio en el puntaje ranking de notas, denominada “Nuevo Ranking”, la cual tendrá una nueva fórmula que “busca ser más equitativa y reconocer mejor el rendimiento de los estudiantes en su propio contexto escolar”.

La modificación fue aprobada por el Comité Técnico de Acceso al Subsistema y Universitario.

La medida comenzará a regir el 2027, para el proceso de Admisión a la Educación Superior 2028.

Acceso a la Educación Superior: ¿Qué es el Nuevo Ranking?

El Nuevo Ranking es una nueva fórmula para calcular y asignar el Puntaje Ranking que entregará en vigor en 2027, para la Admisión 2028.

El Puntaje Ranking es uno de los factores que las universidades adscritas al Sistema de Acceso consideran, junto a las Notas de Enseñanza Media (NEM) y los resultados de la PAES, para seleccionar a sus estudiantes.

La diferencia del Nuevo Ranking con el que rige actualmente radica en cómo se calcula y qué representa.

El ranking actual funciona principalmente como un “bono” sobre el puntaje NEM.

Por ejemplo, si tu promedio de notas es superior al promedio histórico de tu colegio (considerando las tres generaciones anteriores a la tuya), recibes un puntaje adicional.

Ahora, si tu promedio es igual o inferior, tu puntaje ranking es igual a tu puntaje NEM.

¿Cómo funcionará el Nuevo Ranking para la Admisión 2028?

Las autoridades explicaron que el Nuevo Ranking elimina el concepto de “bono”.

“A partir del proceso de Admisión 2028, el puntaje se basará exclusivamente en tu posición relativa dentro de tu contexto educativo, comparándote con el desempeño histórico de tu establecimiento tres generaciones anteriores a la tuya”, detallaron.

De esa manera, la “posición relativa” en el Nuevo Ranking se refiere “al lugar que ocupa tu rendimiento académico (tus calificaciones) en comparación con el contexto, comparándolas con las tres generaciones previas en tu mismo colegio”.

“En simple: no importa solo tu nota absoluta (por ejemplo, un 6,5), sino qué tan buena es esa nota en comparación con las notas históricas de otros estudiantes de tu mismo establecimiento educacional”, aclararon desde el Gobierno.

¿Cuándo comienza a regir el Nuevo Ranking?

El Nuevo Ranking se comenzará a aplicarse a partir del proceso de admisión 2028.

Se anunció con anticipación para “cumplir con la normativa y el compromiso de avisar sobre los ajustes al sistema, permitiendo que las generaciones que actualmente cursan 1° y 2° medio estén al tanto de las reglas que se aplicarán cuando rindan la PAES”.

Asimismo, la nueva fórmula se aplicará a:

Todos los estudiantes que egresen de Enseñanza Media el año 2027 y postulen a la Admisión 2028 o posteriores

Personas que hayan egresado de Enseñanza Media entre los años 2008 y 2026 y participen en el Proceso de Admisión 2028 o siguientes. A ellos se les recalculará su Puntaje Ranking con la nueva fórmula

Aquellas personas que egresaron antes del 2008 no tendrán puntaje ranking ni puntaje NEM. La ponderación de dichos factores se distribuirá proporcionalmente entre sus puntajes PAES.

Admisión 2028: ¿Qué pasará con el NEM?

El puntaje NEM se mantendrá como factor de selección, aunque con una modificación a partir de la Admisión 2028.

El puntaje mínimo ya no será 100, sino que 458 puntos, al igual que el Nuevo Ranking.

Adicionalmente, “hay un cambio específico para egresados antiguos: si egresaste de 4° medio cinco o más años antes del 2027 y postulas a la Admisión 2028 o posteriores, la ponderación que las universidades le den al NEM se anulará y se sumará a la ponderación del Ranking”.

En concreto, “si una carrera le da una ponderación de un 10% al NEM y de un 20% al Ranking, para estos postulantes el NEM quedará con ponderación 0% y ese 10% se traspasará al Puntaje Ranking, quedando este último con una ponderación de un 30%”.