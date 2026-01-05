Admisión universitaria 2026: Revisa aquí los resultados de la PAES
Por CNN Chile
05.01.2026 / 09:53
Revisa también cuándo son las postulaciones a las 47 universidades que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior y las otras fechas clave del proceso.
A primera hora de este lunes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), correspondiente al proceso de Admisión 2026.
En este proceso de admisión, las 47 universidades que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior ofrecerán más de 2.000 carreras o programas de estudios en todo Chile.
Revisa aquí los puntajes de la PAES
- Los postulantes pueden revisar sus puntajes en las plataformas oficiales del Demre y del Ministerio de Educación (Acceso Mineduc).
- Para realizar la consulta, los interesados e interesadas deben ingresar con su documento de identidad y contraseña.
¿Cuándo son las postulaciones a las universidades?
- A las 9:00 horas de este lunes se abrió el periodo de postulación a las casas de estudio.
- La etapa de postulación se extenderá hasta las 13:00 horas del próximo jueves 8 de enero.
- La postulación se efectúa a través del portal Acceso Educación Superior.
Otras fechas clave del proceso de admisión 2026
- Inicio de la etapa de postulaciones: lunes 5 de enero de 2026 a las 09:00 horas.
- Fin de la etapa de postulaciones: miércoles 8 de enero de 2026 a las 13:00 horas.
- Entrega de los resultados de postulación: lunes 19 de enero de 2026 a las 12:00 horas.
- Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.
- Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.