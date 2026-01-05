Admisión universitaria 2026: Revisa aquí los resultados de la PAES

Revisa también cuándo son las postulaciones a las 47 universidades que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior y las otras fechas clave del proceso.

A primera hora de este lunes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), correspondiente al proceso de Admisión 2026.

En este proceso de admisión, las 47 universidades que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior ofrecerán más de 2.000 carreras o programas de estudios en todo Chile.

📄 ¡Revisa tus resultados de la #PAES! En una hora comienza la postulación centralizada a las universidades del Sistema de Acceso para la #Admisión2026. No es por orden de llegada, así que ¡postula con tiempo hasta el 8 de enero a las 13:00 horas! pic.twitter.com/IexEGo6JDS — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 5, 2026

Revisa aquí los puntajes de la PAES

Demre y del Ministerio de Educación (Acceso Mineduc). Los postulantes pueden revisar sus puntajes en las plataformas oficiales del(Acceso Mineduc).

Para realizar la consulta, los interesados e interesadas deben ingresar con su documento de identidad y contraseña.

¿Cuándo son las postulaciones a las universidades?

A las 9:00 horas de este lunes se abrió el periodo de postulación a las casas de estudio.

La etapa de postulación se extenderá hasta las 13:00 horas del próximo jueves 8 de enero .

La postulación se efectúa a través del portal Acceso Educación Superior

Otras fechas clave del proceso de admisión 2026