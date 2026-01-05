Servicios educación

Admisión universitaria 2026: Revisa aquí los resultados de la PAES

Por CNN Chile

05.01.2026 / 09:53

{alt}

Revisa también cuándo son las postulaciones a las 47 universidades que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior y las otras fechas clave del proceso.

A primera hora de este lunes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), correspondiente al proceso de Admisión 2026.

En este proceso de admisión, las 47 universidades que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior ofrecerán más de 2.000 carreras o programas de estudios en todo Chile.

Revisa aquí los puntajes de la PAES

  • Los postulantes pueden revisar sus puntajes en las plataformas oficiales del Demre y del Ministerio de Educación (Acceso Mineduc).
  • Para realizar la consulta, los interesados e interesadas deben ingresar con su documento de identidad y contraseña.

¿Cuándo son las postulaciones a las universidades?

  • A las 9:00 horas de este lunes se abrió el periodo de postulación a las casas de estudio.
  • La etapa de postulación se extenderá hasta las 13:00 horas del próximo jueves 8 de enero.
  • La postulación se efectúa a través del portal Acceso Educación Superior.

Otras fechas clave del proceso de admisión 2026

  • Inicio de la etapa de postulaciones: lunes 5 de enero de 2026 a las 09:00 horas.
  • Fin de la etapa de postulaciones: miércoles 8 de enero de 2026 a las 13:00 horas.
  • Entrega de los resultados de postulación: lunes 19 de enero de 2026 a las 12:00 horas.
  • Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.
  • Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Servicios Admisión universitaria 2026: Revisa aquí los resultados de la PAES
Tras la primera ola de calor de 2026: Bajan las temperaturas en Santiago y pronostican posibles lluvias
Fin de ciclo en Old Trafford: Manchester United despide a Rúben Amorim tras una temporada para el olvido
Automatización en la industria minera: ¿Cuáles son sus beneficios y qué desafíos implica?
Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos: Primer ministro groenlandés rechazó cualquier “fantasía de anexión”
Macron dice que método usado por EE. UU. para derrocar a Maduro "no cuenta con el apoyo ni la aprobación" de Francia