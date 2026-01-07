Servicios educación superior

Admisión 2026: Guía paso a paso para postular a la universidad

Por Valentina Sánchez Cárdenas

07.01.2026 / 09:31

Si tienes dudas sobre la carrera a la cual postular, en el sitio web de Mi Futuro se pueden encontrar las ofertas de programa, aranceles y requisitos de ingreso a las universidades adscritas al Sistema de Acceso.

Este lunes 5 de enero se publicaron los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES). Y tras ello, comenzó el proceso de postulación a universidades.

El Demre habilitó desde el lunes la plataforma online para realizar el proceso, el cual estará disponible hasta las 13:00 horas de este jueves 8 de enero.

Es importante tener en cuenta todas las opciones. La información sobre las carreras de interés puede ser revisada en el sitio web de Mi Futuro, donde se pueden encontrar datos como aranceles, ofertas de programa y requisitos de ingreso.

Admisión 2026: Pasos para postular a la universidad

Los pasos a seguir para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso son:

  • Ingresar al portal de postulación con usuario (número del carnet o pasaporte) y contraseña
  • La clave es la que fue creada durante la inscripción
  • Revisar los datos académicos, como NEM, Ranking y puntaje PAES
  • Se puede seleccionar un máximo de 20 carreras de cualquiera de las 47 casas de estudios adscritas al Sistema de Acceso 2026
  • Las carreras deben ser ordenadas estrictamente por orden de preferencia
  • Una vez que el listado esté correcto, confirmar la postulación con la contraseña
  • Imprimir el resumen de la postulación

Una vez realizados los pasos, se debe esperar la publicación de los resultados de selección, que será el lunes 19 de enero a las 12:00 horas.

