En el marco de su participación en Congreso Futuro, la catedrática de Bioética en la Universidad de Berkeley, Jodi Halpern, conversó con Sana Mente sobre la curiosidad empática, específicamente en la medicina, y como esta puede afectar la forma de relacionarse con otros.

“Antes los doctores no preguntaban nada personal a los pacientes. Pensaban que su trabajo era dar órdenes: le dicen que hacer y los pacientes lo cumple. Había muy poca curiosidad empática“, explica Halpern.

Pero, ¿qué es la curiosidad empática?

La curiosidad empática intenta comprender el mundo de otra persona desde dentro hacia afuera. Esto significa indagar en las experiencias únicas del paciente, en el caso de una atención médica, mediante frases como “cuéntame más”.

La directora docente del Grupo Berkeley sobre Ética y Regulación de las Tecnologías Innovadora detalla que esta práctica ayuda a que uno piense o se imagine lo que otra persona está pensando, dándole así un giro a los conflictos.

“La necesitamos (curiosidad empática) porque no podemos observar directamente las motivaciones de la otra persona o su psiquis desde afuera (…) La curiosidad empática es el deseo de entender los motivos de otras personas con mayor precisión. (…) es una herramienta muy poderosa para desescalar conflictos. También te empodera a negociar”, agregó.

Asimismo, detalla que lo que las personas dicen o ven, lo hacen basándose en su propia historia personal y sin la curiosidad, por lo que la única forma de relacionarse con las personas a través de los supuestos, los que muchas son incorrectos. Por lo que un gran error que se comete cuando uno se encuentra en una negociación o un conflicto con compañeros de trabajo, amigos, familia u otras personas, es que siempre se piensa que debe haber un ganador y un perdedor, “las personas que tienen que liderar saben que lo que necesitan es que ambas parten ganen”.

Curiosidad empática en la medicina

En cuando a su aplicación en el mundo médico, Halpern explica que los pacientes sienten que a los doctores no les importa o no están realmente interesados en ellos, provocando que los pacientes no hicieran las preguntas necesarias cuando están visitando.

“Le dijimos a los doctores que parte de los problemas eran porque ellos asumían cosas de los pacientes que eran incorrectas”, agregó.

En cuanto a la simpatía, esta se desgasta. Incluso, la compasión se evapora cuando la otra persona no contesta con amabilidad, pero cuando no se entiende a las personas, “estamos llamados a sentir curiosidad”.