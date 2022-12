Interesarse de manera muy intensa con un tema en particular, seguir rutinas estructuradas, tener conductas repetitivas o dificultad con la interacción social son algunas de las características del Trastorno del Espectro Autista (TEA). No es una enfermedad: no se adquiere durante el desarrollo, ni se cura, es una condición con la que se nace y donde el diagnóstico a temprana edad puede marcar una diferencia. Revisa en el video las experiencias de personas con TEA que participan el Taller Laboral de Aspaut de Puente Alto.