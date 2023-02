Conocemos el mundo a través de las palabras, de las letras y de la información que somos capaces de decodificar de nuestro entorno. Es por eso, que aprender a leer y a escribir son procesos fundamentales en la formación de cualquier persona, sobre todo, cuanto tiene consecuencias en cómo nos desenvolvemos y relacionamos.

¿Cómo acompañar y ayudar en este camino? Para conversar sobre la importancia del desarrollo de la lectoescritura en la comunicación de las emociones, la creadora Programa Alfadeca de Fundación Sara Raier de Rassmuss, Alix Anson, estuvo presente en Sana Mente.

La experta detalló que la habilidad para leer y escribir, conocida como lectoescritura, es relevante en la vida de los niños y niñas, ya que ellos pueden expresarse con sus gestos y con sus palabras, como una forma de entender el mundo.

“9 de cada 10 alumnos en primero básico no conocen sus letras. Y si no conoces el código de las letras, ¿cómo es que puedes leer? Y si no puedes leer, ¿cómo es que puedes aprender otros temas también?, en matemáticas, en todo. Entonces es un momento crítico para todo el mundo, pero para Chile también”, detalló.

¿Cómo podemos mejorar la lectoescritura?

La pedagoga inglesa egresada de la Universidad de Cambridge reveló diferentes formas para que los menores puedan mejorar su habilidad para leer y escribir, la cual consiste con incentivarlos con:

Canciones.

Juegos.

Rimas.

Alegría.

“Podemos combinar los dos lados del cerebro, el lado que tiene los sonidos con el lado que ya tiene las imágenes, y vincular una letra con su forma. Y así podemos ofrecer una imagen que no solo coincide con el sonido de la letra, pero también coincide con la forma”, agregó Anson.

Una vez que se han aplicado todos estos procesos, se da inicio a una etapa un poco más complicada, la cual es la combinación de símbolos con sus sonidos, algo que se comienza a realizar luego de los 6 o 7 años, ya que es ahí cuando el cuerpo y la mente están listos para este nuevo desafío.