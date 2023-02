Con una aplaudida presentación en Congreso Futuro, la activista LGBTIQA+ transgénero y exrabino, Abby Stein conversó con Sana Mente para ahondar en la historia de su vida personal, el rol de la diversidad y vivir bajo una doctrina que no acepta a la homosexualidad.

Abby Stein creció en una familia judía ultraortodoxa, específicamente el movimiento jasídico, motivo que le provocó una gran dificultad poder expresarse tal y como ella se sentía y creía ser durante su etapa infantil. “Personalmente, no me acuerdo de algún momento en que me sentía cómoda cuando me decían que era un niño”, y trato a los cuatro años tomar el asunto con sus propias manos.

En su relato detalla que en muchas ocasiones trato de buscar en el Torá la respuesta, encontrándose diferentes citas que justificaban su sentir en medio de un gran sentimiento de solas. Incluso, ella no sabía que existían otras personas trans en el mundo.

“No era solo una comunidad religiosa fundamentalista, estamos hablando de una comunidad que ha creado una burbuja en una de las ciudades más grandes y abierta del mundo, Nueva York. Son una de las comunidades con más segregación de género en el mundo (…) esto es el patriarcado en esteroides”, comentó.

“Las mujeres son observadores en su propia comunidad”.

De niño a niña en una comunidad ultraortodoxa

Stein relata que cuando pequeña, al no saber inglés pese a vivir en Nueva York, busco en hebreo en Google si un niño se puede transformar en una niña.

“Eso fue lo primero que busque y uno de los primeros resultados estaba en Wikipedia en hebreo. Me puse a leer y me di cuenta de que había más personas como yo. En ese momento estaba sentada en un baño, pro que tenía que esconder el hecho de que estaba en internet… recuerdo estar llorando de emoción y al mismo tiempo bloquea pensando en que no estoy sola”, dijo.

Durante la entrevista, la escritora del libro Becoming Eve: My Journey From Ultra-Orthodox Rabbi to Transgender Woman ( Convertirse en Eva: mi viaje de rabino ultraortodoxo a mujer transgénero, en español), manifestó que estamos llegando a un punto en que no cree que en la sociedad occidental exista un mundo donde ser parte de la comunidad LQBTIQA+ sea percibido de la misma manera en que lo era hace 20, 30 o 40 años.

La adaptación de la religión a nuestros tiempos

El momento que “rebalsó la gota del vaso” para Abby fue cuando se le realizó la circuncisión a su hijo, ya que se trató de un momento intenso, en el que la religión y el género chocaron.

“No fue la única razón, probablemente era la más importante, pero fue el momento final. Literalmente me metí a internet por primera vez unos días después de eso, porque llegué a un punto donde no estaba recibiendo respuestas en el lugar donde estaba“, relató.

En cuanto a su vínculo con la región hoy en día, la rabino dijo que ella piensa que existe una versión de lo que la gente llama Dios con la cual se identifica. A esta le gusta llamarla “la esencia de todo lo que hay”, es algo que se menciona mucho en el misticismo judío.

“La religión debería tratar sobre servir a la humanidad, no al revés”.

Finamente, relató que se necesita un mundo en el que rodos los seres humanos sepan que lo que son es algo hermoso.