[En vivo] Yarizta Véliz Aquea conversa con Matilde Burgos en un nuevo CNN Íntimo

Yarizta Véliz Aquea cuenta que su mamá la bautizó así por una novela que veía, donde la protagonista era una cantante llamada Yaritza. Casi como si estuviera predestinado, justamente fue el canto lo que ha marcado gran parte de su vida.

Oriunda de la localidad de Tierras Blancas, en la Región de Coquimbo, hoy es una cantante lírica cuyo talento la ha llevado a los más grandes escenarios alrededor de todo el mundo, entre ellos el prestigioso Royal Opera House de Londres.

“La ópera es una de las disciplinas que más amo, es el momento donde me puedo desenvolver, donde puedo sacar todas mis facetas y donde los personajes pueden ser Yaritza, ya que cada personaje tiene algo importante de mí“, cuenta a CNN Íntimo.

La coquimbana mira con optimismo el futuro, pero siempre recordando sus raíces y a sus seres queridos: “Quiero cumplir mis expectativas personales y profesionales, pero sobre todo poder hacer a mi familia feliz y que puedan también cumplir sus sueños”.

El milagro de Andacollo

El camino de Yarizta en el mundo de la música comenzó cuando era una niña. “Noté más grande que mi voz era distinta, pero el canto siempre me gustó y también fue por el estímulo de mi mamá, ya que ella era en ese entonces asistente de párvulo y cantaba conmigo las típicas canciones del jardín”, relata.

“Me di cuenta de que mi voz era distinta como a los 12 años, cuando fue cambiando y noté que tenía algo distinto, que sobresalía (…). Me gustaba todo tipo de música, pero jamás estuve involucrada con la música docta, jamás pensé que iba a ser cantante lírica y jamás pensé que mi voz era para canto lírico”, agrega.

La artista dice que no sabía el tipo de voz que tenía, hasta que fue a la fiesta de la Virgen de Andacollo y escuchó al tenor Tito Beltrán. “Escuché a un hombre cantando como yo y me causó mucha curiosidad (…). Entramos a la basílica con mis papás y vimos a esa persona ensayando, que resultó ser Tito con la pianista Verónica Torres”.

“Ellos estaban ensayando, por lo que fuimos, mi papá se acercó, le pedimos un autógrafo y al mismo tiempo le dijimos que yo cantaba, le conté que cantaba igual que él y me aseguró que eso era imposible, ya que era muy chica (…), pero ahí me escuchó y salió gritando que yo era el milagro de Andacollo“, detalla entre risas aquel momento.

Beltrán la invitó a cantar con él aquella noche, lo que permitió que muchas personas la conocieran, entre ellos Mauricio Ibacache, director de la Orquesta Filarmónica de La Antena, en La Serena. “Al poco tiempo él llama a mi mamá y me invita a su orquesta, a la cual le tengo mucho cariño. También me presenta a Evelyn Matthei, quien era senadora de la región”, cuenta.

“Me presenté ante ella, me dijo que tenía talento y que fuéramos a Santiago (…). Vengo a Santiago a audicionar con Mauricio Ibacache, mi mamá y llegamos a la casa de la señora Matthei, quien nos acogió en su vivienda y ahí fuimos a audiciones”, agrega. Finalmente, recibe una beca de la Corporación Amigos del Teatro Municipal de Santiago, además de otros apoyos.

Yarizta afirma que todos los aportes que se le han entregado a lo largo del desarrollo de su carrera, desde la beca de la Corporación de Amigos del Teatro Municipal hasta una beca que le daba el fallecido alcalde de Coquimbo Óscar Pereira para sus traslados hacia la capital, entre otros, le permitieron llegar hasta donde está actualmente.

“No hubiese podido estudiar (si no fuera por ellos). Creo que tuve mucha suerte. Es una bendición de Dios el hecho de tener todos estos angelitos que se fueron poniendo en el camino, porque si yo no hubiese estado donde estaba Tito Beltrán cantando quizás no hubiese conocido a Mauricio Ibacache (…) y así se fue dando como un efecto dominó”, asegura.

“Fue un apoyo de todos en conjunto porque sola no podría haberlo hecho“, afirma, destacando entre quienes la apoyaron a la profesora de canto Carmen Luisa Letelier. “Gran parte de lo que sé de estilo, interpretación, música y cultura en la música fue gracias a ella (…). Para mí ella es mi mamá musical, le agradezco eternamente todo lo que me enseño”.

“Para mí no hay roles chicos ni grandes”

Pese a que durante un período pensó en retirarse de la carrera de canto, ya que sentía que no era buena en ello, diversos hechos la llevaron a perseverar y decidir postular al programa Jette Parker Young Artist en la Royal Opera House. Pese a lo difícil del desafío, logró superar todas las pruebas y se convirtió en la primera chilena —y latinoamericana— en ingresar al programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OWL Artist Management (@owlartistmanagement)

“Eran 770 postulantes, había un solo cupo para soprano y no hablaba inglés. Cuando quedé seleccionada para viajar a Londres quedé en shock, porque pensaba que era imposible, pero lo hicieron. Fue un mérito enorme para mí y hasta yo misma me sorprendí (…). Ya en Londres pasé las tres etapas y quedé seleccionada, era solo un cupo y me lo gané“, narra.

Hoy ya está consagrada y, de pasar a hacer algunos papales pequeños, ahora ya está a cargo de los protagónicos. Es en este contexto que confiesa que mucha de su fuerza en el día a día la obtiene de su hermano y abuelos que fallecieron: “Los siento espiritualmente y creo que eso me da muchas más fuerza para enfrentarme a situaciones porque no tengo miedo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yaritza Veliz Aquea (@yaritzavelizsoprano)

Pese a obtener grandes papeles en importantes obras, tales como el de Mimí en La Bohème, asegura que a los roles pequeños y a los grandes les da la misma importancia, ya que para ella “no hay roles chicos ni grandes“. Lo mismo es para los escenarios en los que actúa y el público ante el cual se presenta alrededor de todo el mundo.

“Teatros grandes, teatros pequeños, para mí tienen la misma importancia y el mismo respeto hacia su público y la gente con la que trabajo. Para mí el Municipal de Santiago es igual de importante al Royal Opera House“, añade la chilena, quien ya tiene programadas presentaciones en Francia, Estados Unidos, Alemania y, por su puesto, Inglaterra.