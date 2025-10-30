Vuelven las nubes ¿cuál será el pronóstico en Santiago?

Las nubes nuevamente se tomarán la jornada. Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la macro zona norte del país se esperan nubes variando a cielos nublados para la jornada del día viernes 31 de octubre. Las máximas alcanzarán los 21 °C en las ciudades de Arica e Iquique.

Santiago alcanzará los 23 °C en la temperatura máxima.

Avanzando hacia el centro del territorio nacional. Producto de una vaguada en altura, para la tarde del viernes, podrían aparecer chubascos débiles en Rancagua y sus alrededores. El resto de la jornada se mantendrá parcialmente nublado con máximas que llegarán a los 26 °C en Los Andes, 23 °C en Talca y 16 °C para Concepción.

En el sur de Chile, se esperan chubascos débiles en la Araucanía. Temuco alcanzará los 17 °C y Valdivia 16 °C.