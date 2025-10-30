Programas completos CNN tiempo

Vuelven las nubes ¿cuál será el pronóstico en Santiago?

Por CNN Chile

30.10.2025 / 17:19

Las nubes nuevamente se tomarán la jornada. Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la macro zona norte del país se esperan nubes variando a cielos nublados para la jornada del día viernes 31 de octubre. Las máximas alcanzarán los 21 °C en las ciudades de Arica e Iquique.

Santiago alcanzará los 23 °C en la temperatura máxima.

Avanzando hacia el centro del territorio nacional. Producto de una vaguada en altura, para la tarde del viernes, podrían aparecer chubascos débiles en Rancagua y sus alrededores. El resto de la jornada se mantendrá parcialmente nublado con máximas que llegarán a los 26 °C en Los Andes, 23 °C en Talca y 16 °C para Concepción.

En el sur de Chile, se esperan chubascos débiles en la Araucanía. Temuco alcanzará los 17 °C y Valdivia 16 °C.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Negocios 17 minerales son claves para los aparatos tecnológicos. China controla la mayoría
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: "Si quiere hablar de otro país, por lo menos aprenda cuál es la capital"
Vuelven las nubes ¿cuál será el pronóstico en Santiago?
Las claves del encuentro entre Trump y Xi: aranceles, controles de exportación e inteligencia artificial
Metro informa cierre de estaciones Línea 1 por persona en la vía
3I/ATLAS: Curiosidades y características del cometa que pasará por única vez dentro de nuestro sistema solar