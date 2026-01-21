¿Vuelven las altas temperaturas? Revisa el pronóstico del tiempo en Chile para este jueves 22 de enero

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para este jueves en la capital se proyectan 30°C en el centro de la capital, y 32°C para el viernes.

En el norte Norte, se harán presentes las precipitaciones en el altiplano en regiones de Arica y Parinacota y la Región de Tarapacá. Se pronostica nubosidad el norte del país con en 27°C en Arica, 26°C en Iquique y 24°C en Antofagasta.

En la zona centro, los cielos estarán despejados desde la Región de Valparaíso hasta la Región de O’Higgins. Rancagua tendrá una máxima de 29°C, la misma que Talca. Chillán por su parte tendrá 30°C.

Para el sur del país, en Temuco alcanzarán los 26°C, Valdivia 23°C, puerto Montt 22°C y Punta Arenas 17°C.