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Vuelven las altas temperaturas: ¿Cuál será la máxima para Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

06.04.2026 / 16:26

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La temperatura vuelve a subir en la zona centro del país y Santiago vivirá su día más caluroso durante el martes 7 de abril, ya que la máxima alcanzará los 29 °C. Desde ese día, las temperaturas empezarán a bajar y no superarán los 26 °C.

En el caso de la zona norte, las temperaturas de este lunes se mantendrán hasta el martes de esta semana: Antofagasta tendrá una máxima de 21 °C, Arica de 26 °C, Iquique de 26 °C y Copiapó de 26 °C.

En el sur del país, la máxima experimentará un leve aumento y llegará a:

  • 21 °C en Temuco.
  • 21 °C en Valdivia.
  • 16 °C en Puerto Montt.
  • 11 °C en Punta Arenas. 

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