Vuelven las altas temperaturas: ¿cuál será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Revisa el pronóstico completo y el desglose para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para el norte del país se espera cielo despejado. Las máximas alcanzarán los 21 °C para las ciudades de Arica e Iquique, y 19 °C para Antofagasta y La Serena. La zona interior del norte grande presentará altas temperaturas llegando a los 27 °C en Copiapó.

Para la capital se esperan 30 °C en la zona centro de Santiago.

Para el centro, vuelven a subir nuevamente las temperaturas. Los Andes marcará 32 °C en la máxima, 29 °C para Rancagua y 30 °C en Talca.

En el sur del territorio nacional, aumenta la temperatura levemente. Se esperan 25 °C en Temuco, 24 °C en Valdivia, 17 °C en Aysén y 16 °C en Puerto Montt.