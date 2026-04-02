Vuelve el calor este viernes a Santiago: ¿Cuál será la máxima? | CNN Tiempo
Por CNN Chile
02.04.2026 / 18:03
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Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Durante el inicio de este fin de semana largo, en la zona norte del país habrá un leve aumento de la temperatura y el cielo se despejará.
Se estima que las máximas llegarán a:
- 26 °C en Arica.
- 26 °C en Iquique.
- 26 °C en Copiapó.
- 22 °C en Antofagasta.
En el caso del sur, la inestabilidad atmosférica provocará en su mayoría nubosidad parcial en el sector y las máximas no superarán los 22 °C:
- Temuco tendrá 21 °C.
- Valdivia 19 °C.
- Puerto Montt 14 °C.
- Puerto Aysén 14°C.
En Santiago se vivirá una jornada casi veraniega, ya que la máxima llegará a 29 °C y aumentará para el sábado a 31 °C.