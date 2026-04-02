Vuelve el calor este viernes a Santiago: ¿Cuál será la máxima? | CNN Tiempo

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Durante el inicio de este fin de semana largo, en la zona norte del país habrá un leve aumento de la temperatura y el cielo se despejará.

Se estima que las máximas llegarán a:

26 °C en Arica.

26 °C en Iquique.

26 °C en Copiapó.

22 °C en Antofagasta.

En el caso del sur, la inestabilidad atmosférica provocará en su mayoría nubosidad parcial en el sector y las máximas no superarán los 22 °C:

Temuco tendrá 21 °C.

Valdivia 19 °C.

Puerto Montt 14 °C.

Puerto Aysén 14°C.

En Santiago se vivirá una jornada casi veraniega, ya que la máxima llegará a 29 °C y aumentará para el sábado a 31 °C.