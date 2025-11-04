Programas completos cnn prime

Vuelco en el caso de Eduardo Cruz-Coke: Detienen al cuñado del fotógrafo encontrado muerto junto a sus dos hijos en La Reina

Por CNN Chile

04.11.2025 / 12:55

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

  • La agenda de derechos humanos se vuelve protagonista las últimas semanas de campaña presidencial, esto luego de que el mandatario Gabriel Boric anunciara la toma de razón por parte de Contraloría del decreto que pone fin al carácter especial del penal de Punta Peuco. También se sumaron las críticas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.

 

  • Como una muy buena noticia calificó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el IMACEC de septiembre que fue 3,2%. Según el Banco Central, dicha cifra se explicó principalmente por la expansión de los servicios y el comercio. La autoridad insistió además en que este año se alcanzará el 2,5% de crecimiento que proyectó el Gobierno.

 

  • Un vuelco dió el caso del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke de sus hijos mellizos de 17 años quienes fueron encontrados muertos al interior de su casa en La Reina. En un comienzo se manejó la tesis de un parricidio, pero hoy fue detenido por la PDI el cuñado de la víctima quien está siendo indagado como sospechoso de triple homicidio.

 

  • Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. En una entrevista el mandatario estadounidense se negó a decir si su país preparó una acción militar por tierra contra Caracas, pero descartó una idea de una guerra contra Venezuela.

