El Congreso de España inició un debate de moción de censura que busca destituir al presidente Pedro Sánchez por el manejo que ha tenido dentro de esta pandemia.

La iniciativa fue presentada por el líder del partido ultraderechista VOX, Sebastián Abascal, quien criticó al gobierno por la gestión en esta emergencia al mismo tiempo que los acusa de haber ocultado información.

“Dígame, cuando me responda, un país que lo ha hecho peor que ustedes“, emplazó Abascal. “Un sólo gobierno con mayor confinamiento, con mayores contagios, con mayores tasas de mortalidad y con mayor ruina. La verdad es que no lo hay, y por eso no me lo va a poder decir”, dijo el presidente de VOX.

A esto se sumó la voz del diputado Ignacio Garriga (VOX), que acusó a Sánchez de ser el símbolo de la mentira y el fraude.

En tanto, el presidente del gobierno español aseguró que no entrará en “provocaciones”. “El señor candidato y los intereses que están detrás de usted, detestan el significado de palabras por los cuales esta democracia ha luchado durante décadas“, dijo Sánchez.

“Por eso ustedes quieren dividirnos, señor candidato, provocarnos, enfrentarnos. Esta es, y no otra, señor candidato, la razón última de su moción de censura“, agregó presidente del gobierno español.

Esta es la quinta moción de censura que enfrenta el país europeo en su historia desde el regreso a la democracia.

Sin embargo, es difícil que esta moción prospere, ya que con sus 52 diputados el partido no tiene los votos suficientes en el Congreso. Ahora bien, uno de los efectos que podría dejar esta moción de remoción es una posible división dentro de la oposición, aún a la espera de la postura que adoptará el Partido Popular, de centro derecha.

La votación se lleva a cabo este jueves, donde se espera que hablen nuevamente los diputados y también el presidente.