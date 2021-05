El diputado Vlado Mirosevic (PL) se refirió al proyecto presentado el martes para condonar deudas universitarias, el que según sus proyecciones podría beneficiar a un millón de personas que deben continuar pagando el CAE, crédito Corfo o Fondo Solidario. “Un millón de personas a las que esta deuda los persigue durante su vida profesional”, comentó el legislador. Además, argumentó que la deuda por educación es diferente al resto, ya que “si la educación es concebida como un derecho social o si es un bien de consumo, quienes creemos que es un derecho social, no puede depender de tu bolsillo la capacidad que tengas de estudiar, no te puede limitar tu bolsillo. Lo que intentamos es descargar de la deuda a quienes quisieron estudiar y cumplir con la promesa meritocrática”. Finalmente, concluyó que “no es lo mismo endeudarse para cualquier fin que para estudiar, eso no corresponde en una sociedad democrática”. Por otra parte, en el análisis internacional. Raúl Sohr habló de la crisis sanitaria en India y sus más de 20 millones de casos de COVID-19.