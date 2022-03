A nueve días del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, Vladimir Putin advirtió a los países vecinos del conflicto sobre no aumentar las sanciones y considerar cualquier restricción que puedan establecer en su contra, ya que según el líder del Kremlin cualquier determinación podría significar una escalada en la gravedad de la crisis. Asimismo, el mandatario dejó abierta la posibilidad de retomar las relaciones con Ucrania, aunque siempre bajo los términos planteados por Moscú. “No hay malas intenciones hacia nuestros vecinos, les aconsejaría que no escalen la situación y no introduzcan más restricciones. Cumplimos con todas nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo, no vemos la necesidad de escalar la situación y empeorar nuestras relaciones. Todas nuestras acciones, si se toman, se toman como exclusivamente como respuesta a acciones hostiles hacia la federación rusa”, dijo Putin.