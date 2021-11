En una nueva edición de Conexión Global, revisamos la operación que tuvo la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. La ex mandataria se sometió en el sanatorio Otamendi, a una histerectomía programada que le demandaría entre tres y cinco días de internación. Esta consiste en una extirpación del útero, el cuello uterino y los ovarios. La decisión se tomó porque habrían detectado un pólipo sospechoso. El postoperatorio dependerá de las características de la intervención, pero todo indica que Cristina Kirchner no participará de manera activa del tramo final de la campaña electoral. La madre de la ex presidenta, Ofelia Wilhelm, quien falleció en 2019 por un cáncer de endometrio, también había sido sometida a una operación similar en 2014, en la misma clínica.