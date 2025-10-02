Programas completos conexión global

Venezuela denuncia sobrevuelo de aviones EE.UU. y acusan “amenaza militar” del gobierno de Trump

Por CNN Chile

02.10.2025 / 19:26

Conduce: Alicia Conteras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

El gobierno de Nicolás Maduró denunció el sobrevuelo de aviones estadounidenses en las cercanías de Venezuela y acusan de “amenaza militar” del gobierno de Donald Trump.

Además, la Casa Blanca advierte “miles de despidos” de funcionarios públicos tras cierre de gobierno.

Revisa el programa completo en el video.

