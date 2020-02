Este sábado podría ser un punto de quiebre en la carrera por elegir al candidato o candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

Ese día se realizarán las primarias en Carolina del Sur, un estado más diverso racialmente que los que han estado votando antes, donde los votantes negros apoyaron abrumadoramente en el pasado a Barack Obama, después a Hillary Clinton, y donde mañana las encuestas revelan que respaldarían a quien fue vicepresidente de Obama, Joe Biden, algo que el precandidato necesita imperiosamente.

Aunque hasta ahora Bernie Sanders, que es el candidato más progresista de la lista, lleva la delantera a nivel nacional, Biden expresó tener confianza en los resultados de estos nuevos comicios: “He trabajado muy duro durante más de 30 años en este estado, no por estar postulando a la presidencia, sino por haber construido una relación con la comunidad. Estoy muy comprometido con ellos. Me siento muy bien por eso, siento que lo que he hecho en este camino con Barack será una plataforma de lanzamiento para mí. Veremos cuánto gano, no quiero presumir, pero me siento muy bien. Trabajé muy duro por estos votos y creo que me irá bien“.

De ser el candidato seguro de su colectividad, Biden pasó a concretar tres primarias sin ganar. Por es Carolina del Sur es su gran apuesta para comenzar a revertir las tendencias.

Lee también: Estados Unidos: Tiroteo en fábrica de cerveza Coors dejó cinco muertos

Biden ya obtuvo públicamente el apoyo del congresista negro más influyente del estado de Carolina del Sur, aunque eso no es garantía de que vaya a triunfar.

El analista político Van Jones señaló que”un ex vicepresidente que ejerció el cargo dos veces, el brazo derecho de Obama, debería estar lleno de donaciones, pero está quebrado, no se ve el entusiasmo, no está llenando estadios como Bernie Sanders. Tampoco saca dinero de los más ricos, así que pareciera ser una campaña muerta en vida por mucho tiempo, pero podría recuperarse“.

En tanto, dentro del Partido Demócrata hay una lucha interna por las posturas de Bernie Sanders en varios aspectos, pero principalmente en el tema de política exterior con sus últimos comentarios en los que defendió aspectos del régimen castrista en Cuba.

La representante demócrata Donna Shalala criticó que “no son sólo sus comentarios sobre el régimen de Castro, sino también sobre el de Maduro en Venezuela, que parecen totalmente insensibles. No sólo se trata de política, sino sobre la precisión de los comentarios sobre dictadores asesinos”.