La gerontopsiquiatra e investigadora de la Universidad Católica (UC) Susana González conversó con Última Mirada sobre la salud mental de los adultos mayores durante la pandemia del COVID-19 y reveló que, producto de la emergencia sanitaria, “hay gente mayor que se le suspendió la vida”. “Por ejemplo, con esto de los confinamientos terminó todo lo que era vida social para la gente mayor: uno, porque estaban divididos, y otro, porque todas las instancias donde la gente mayor acudía a distintas cosas, todo eso se cerró y yo diría que algunas cosas se han abierto, pero son pocas. Para la gente mayor no se abrieron las mismas cosas que se abrieron para la gente de otras edades”, agregó. “Entonces, no ha habido un estímulo, no ha habido un fomento a recrear, a reabrir o a crear otras cosas nuevas, por último, que permitan que la gente mayor empiece a hacer las cosas que antes hacía”, enfatizó.