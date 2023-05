El exministro Sergio Bitar (PPD) conversó con Última Mirada sobre su campaña electoral para consejero constitucional -donde no alcanzó escaño- y el legado de la Concertación de Partidos por la Democracia: “Estoy convencido de que los 20 años de la Concertación son los mejores del periodo republicano chileno y creo que quienes hagan historia en serio, y no caigan en eslóganes fáciles, lo van a reconocer; que aprendimos cómo hacer una gran mayoría que haga cambios sociales en democracia, que no se ha verificado ahora. También todos nosotros (…) lo sentíamos como una obligación de abrir un camino que creemos que es el mejor para el país aunque sea estrechísimo ahora, que es una centroizquierda, una socialdemocracia, una mirada de la democracia con respeto al Estado de derecho y con derechos sociales, no solo con seguridad, también con derechos sociales. Esa concepción la defendimos y yo creo que en política a veces tú tienes que transmitir lo que tú crees que es bueno para tu país y que la gente lo juzgue”.