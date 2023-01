El ex convencional Renato Garín estuvo en Última Mirada para abordar el proceso constituyente y su tesis sobre la necesidad de aliarse al mundo del Asia-Pacífico. El también ex diputado afirmó que uno de los problemas de los procesos constituyentes es asumir la existencia de expertos constitucionalistas: “El conocimiento al cual uno puede llegar leyendo constituciones no admite expertise, uno no puede ser experto en derecho constitucional, eso es una contradicción en dos términos (…). Hemos discutido la idea de experto constitucional como si fuera posible una expertise sobre la voluntad política expresada en un papel”. Revisa la entrevista en el video.