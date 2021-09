El psiquiatra y director ejecutivo de Fundación ProCultura, Alberto Larraín, conversó con Última Mirada sobre el reciente estudio Termómetro de Salud Mental en Chile UC-ACHS. Larraín indicó, entre otros aspectos, que “el problema es que las enfermedades mentales son vistas más bien como un fracaso individual. Cuando yo tengo una crisis de pánico, cuando yo tengo una depresión, más que en el fondo cuestionar qué es lo que me está sucediendo, el cuestionamiento se va hacia mí y dicen: ‘¿por qué tú no resistes?’, ‘¿por qué tú no te la puedes?’”. “Nosotros tenemos como instalado esto que el chileno es flojo, que saca la vuelta y todo. Yo siempre digo: ‘mira, no es que el chileno sea flojo, no es que el chileno saque la vuelta, es que el chileno está reventado’. Está reventado en términos de calidad de vida, entonces, tú tienes a la población con insomnio, tienes a una población sobreendeudada que está tomando medicamentos, además, para poder generar una serie de condiciones y esto termina generando un estado social muy complejo y que, obviamente, nosotros lo vemos en otras aristas, como la polarización que estamos teniendo e incluso en el tipo de decisiones que se está tomando”, agregó.