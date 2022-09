Óscar Guillermo Garretón, ex subsecretario de la Economía y Empresas de Menor Tamaño del ex presidente Salvador Allende, comentó en Última Mirada la contingencia nacional tras el triunfo del Rechazo: “Yo estuve por los Amarillos por el Rechazo, pero diría que la preocupación por el mundo izquierda me parece muy importante, porque es muy parecido a la incapacidad que tuvimos en otro momento -nosotros, yo incluido- de entender los errores que llevaron de alguna manera al desenlace de la Unidad Popular. Yo espero que reaccione el mundo de izquierda y que no siga criticando a la gente porque votó como votó y que realmente se ponga en lo que la gente quiere: una nueva Constitución, pero no la que ofrecieron”.