El diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado comentó en Última Mirada su impresión sobre una iniciativa en la Convención Constitucional que busca establecer un sistema unicameral y un Consejo Territorial. El parlamentario fue crítico en señalar que “según lo que he leído, el Consejo Territorial va a ver ciertas materias nada más y algunas leyes que tengan que ver con la tramitación nuestra que hagamos en la Cámara de Diputados; la vamos a enviar y ellos van a tener un plazo -si no me equivoco de 15 días-, y si en 15 días ellos no evacuan un informe, se da por aprobado. Es más, espero haber leído mal, que si rechazan también se da por aprobado. Eso significa que va a ser como un ente consultivo nada más”. “Ya lo dijo Fuad Chahin, va a ser un león que va a rugir, pero no va a tener dientes”, agregó.