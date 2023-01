Ante el tercer intento del Gobierno para determinar quién liderará la Fiscalía Nacional, el académico de la UDP y director de Espacio Público, Mauricio Duce, comentó en Última Mirada: “Este proceso ha mostrado muchas miserias de disputas al interior del Ministerio Público que lo han debilitado, que han debilitado su imagen. Entonces, yo estoy muy preocupado en términos de que estamos en un momento extremadamente sensible desde el punto de vista de la seguridad pública, estamos en un momento extremadamente sensible desde el momento del prestigio y legitimidad institucional que tiene el Ministerio Público, y hemos hecho todo lo posible para no mejorar el problema, sino que seguir ahondándolo”.