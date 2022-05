En relación al plebiscito de salida de septiembre próximo, el ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes dijo en Última Mirada: “No voy a aprobar, voy a rechazar. Pero es muy importante decirle a la enorme mayoría de los chilenos que rechazar no significa lo que dice Carlos Larraín en un video que repartió esta semana en el partido, que esta (nueva) Constitución es mala porque es de izquierda y nos quedamos con la que está ahora porque es muy buena. No. Debe haber un cambio constitucional. Alternativas hay 10 distintas, en este minuto sobran en la mesa y no exagero. Desde la Constitución de la presidenta Bachelet hasta lo que planteó Alfredo Joignant, que era plebiscitarla el 25 de nuevo”.