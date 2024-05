Mario Desbordes: “Las Isapres al final no van a pagar la deuda; la ley corta se hizo para salvar el sistema”

En entrevista con Última Mirada, el exministro Mario Desbordes conversó con Fernando Paulsen sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), la crisis migratoria y su candidatura municipal por Santiago, que es apoyada por Chile Vamos y el Partido Republicano.

Además, criticó en duros términos al sistema de salud a raíz del fallo contra las Isapres, indicando que ese tema se zanjó, sin embargo, él es “crítico de la situación”, pues “las Isapres al final no van a pagar la deuda; se hizo para salvar el sistema y que los que somos usuarios de Isapres no nos quedáramos sin nada. Nos metieron la mano en el bolsillo y nosotros les vamos a pasar la plata para que nos la ‘devuelvan’”. En esa línea, abogó por la necesidad de un plan universal de salud.