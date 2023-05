Julio Covarrubias, académico de Arquitectura de la Universidad de Chile, habló sobre el Simulador de Admisión Escolar (SAE) Informado, startup de la cual es líder y que, a partir de un algoritmo, datos históricos e información del Ministerio de Educación, es capaz de predecir con una exactitud por sobre el 85% cuál es la probabilidad de un alumno de quedar en determinado colegio de preferencia. “Colegios de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, en general, en el sector oriente, los colegios públicos son muy demandados. ¿Qué es lo que nosotros queremos decirle a los padres? Que hay buenos colegios en otros lados, en otras partes de la ciudad, y que quizá no los están mirando“.

En ese sentido, explicó que en otros países no existen grandes diferencias entre “ir al colegio de la esquina o al que está en la comuna de más allá. La calidad de educación no es tan disímil como lo que podría ser acá, y eso también es un desafío para el sistema. ¿Cómo nosotros somos capaces de nivelar hacia arriba la calidad académica y de convivencia escolar de la distinta oferta de colegios que hay, de manera tal de que yo no me tenga que ir a pelear con los otros padres?”.