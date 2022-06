El senador independiente Juan Castro analizó en Última Mirada la contingencia nacional, comentando, entre otros aspectos, que “este desprestigio que tiene la clase política, yo creo que se debe a que no se toma este trabajo con la responsabilidad que se necesita para mejorarle la calidad de vida a las personas”. En ese sentido, el parlamentario dijo ser “crítico del trabajo que se hace en el Senado, porque siento que muchas veces no se legisla en proyectos que están presentes en las diferentes comisiones porque no se privilegia eso.