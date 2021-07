Juan Carlos Cruz, una de las víctimas y principales denunciantes de Fernando Karadima -quien murió a los 90 años en Macul-, conversó con Última Mirada sobre lo que significó el dar a conocer los crímenes que cometió el ex sacerdote de la Iglesia Católica. El periodista sostuvo que “esto lo he aprendido a ver, me ha servido y lo he visto como un regalo que me ha permitido poder ayudar a otras personas. Entonces, el hecho que José, James y yo hayamos podido hablar y denunciado a este personaje que era conocido por todos, que era conectado con todo el mundo, sin embargo, que nosotros hayamos podido hablar y hayamos abierto la tapa de esta olla infame donde se cocían todo este tipo de abusos y cosas siniestras –una cultura de abuso y encubrimiento, como lo dijo el Papa–, para mí ha sido una cosa buena. Hemos podido ayudar y para mí es lo que yo saco bueno de toda esta tragedia, el poder ayudar a otras personas que, a lo mejor, no habrían podido hablar si otros no lo hubiesen hecho antes”.