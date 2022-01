El secretario general del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, conversó con Última Mirada sobre la situación sanitaria debido a la pandemia de COVID-19 en Chile y las características de la variante Ómicron. El especialista comentó que “si uno va a ver los datos, sobre todo de personas que no han tenido antes un contagio previo, o sea, no han adquirido naturalmente la inmunidad, y personas que no han participado de los programas de vacunación en cualquier parte del mundo -esto quiere decir sobre todo que no tienen ninguna vacuna o que incluso no tienen la vacuna de refuerzo-, Ómicron puede ser tan mortal que Delta, Gamma u otras variantes anteriores (…) Lo que se está dando es que Ómicron está siendo menos letal justamente en los países que tienen grandes programas de vacunación, incluyendo el nuestro. Esto quiere decir que lo que está dando la verdadera protección de Ómicron o que Ómicron sea menos letal, más que por la característica del virus, está dado principalmente por la protección que están entregando los programas de vacunación”.