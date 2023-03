Jorge Melguizo, periodista que fue secretario de Desarrollo Social (2009–2010) y secretario de Cultura Ciudadana (2005 – 2009) de la ciudad de Medellín, Colombia, realizó un viaje especial a Chile para realizar una consultoría con la gobernación de la Región de Antofagasta. Su presencia busca trazar nuevas estrategias en torno al aumento de delincuencia y migración ilegal en el norte de Chile. “Las dos palabras antónimas no son seguridad e inseguridad, sino inseguridad y convivencia. Si viajas a cualquier ciudad del mundo y en el aeropuerto hay un ejército encapuchado o hay policías en todas las esquinas, vos decís ‘esta ciudad es muy insegura’. Es decir, la policía y el Ejército presentes en una ciudad no son garantía de seguridad o, por lo menos, no te generan la percepción de seguridad”.