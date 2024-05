En entrevista con Última Mirada, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, manifestó que debe existir una mayor coordinación entre los poderes y entes del Estado para enfrentar el problema de crisis de seguridad que genera el crimen organizado.

“Las bandas de crimen organizado internacional tienen una forma muy organizada, valga la redundancia, pero la respuesta del Estado no es la misma organización que se espera, o que ellos tienen. Porque si todo estuviera absolutamente coordinado, no existirían los vacíos que actualmente están, y eso no es responsabilidad solamente del Ejecutivo, sino que también del Legislativo, Judicial y de los otros entes que somos autónomos y que tenemos descentralización en torno a lo que pasa. Entonces, tiene que haber una mirada de Estado mucho mayor a lo que actualmente existe”, expresó.