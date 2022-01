El diputado de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores criticó duramente la nueva estrategia del Ministerio de Salud (Minsal) para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Chile y acusó que es una “irresponsabilidad brutal”.

En entrevista con Última Mirada de CNN Chile, el parlamentario cuestionó el nuevo sistema anunciado este lunes por el Gobierno, el cual considera, entre otros aspectos, que los pacientes contagiados avisen a las personas con quienes compartieron sin mascarilla hasta dos días antes de ser notificados o presentar síntomas.

“El cambio que ha hecho el Ministerio de Salud es una irresponsabilidad brutal”, afirmó el parlamentario.

Bajo ese punto, Flores aseguró que “los 6.600 funcionarios que se contrataron para atender COVID-19 y reforzar el Sistema de Atención Primaria y hospitalario los echaron en octubre a la mitad; y logramos a punta de empujones que los mantuvieran hasta diciembre. Hoy día hay funcionarios que los van a cortar en marzo”.

“Entonces, ¿quién va a hacer fiscalización? Nadie, si son esos funcionarios. No pueden sacar un funcionario del hospital, no pueden sacar un funcionario de una Seremi, porque no tienen capacidad. A duras penas hacen la pega que tradicionalmente han hecho porque no alcanzan” agregó.

Flores sostuvo que “los funcionarios que fueron contratados para COVID-19 eran los que estaban en los buses, en las playas, en los restoranes chequeando. Hoy día nadie chequea”.

“¿Quién administra hoy día la pandemia cuando esta cuestión va para arriba? Lo que han hecho es una irresponsabilidad gigantesca. Aquí aumentaron los niveles de incertidumbre hasta el techo y yo quiero preguntarle al ministro Paris o a la subsecretaria y al subsecretario, qué es lo que van a hacer, qué explicación van a dar”, continuó.

Finalmente, el diputado dijo entender que el gobierno está en un proceso de salida, “pero lo que están haciendo es una irresponsabilidad sanitaria. Lo hicieron fantástico con la vacuna, pero hoy día eso no se sujeta porque hay gente con el Ómicron y eventualmente cualquier cepa que va a aparecer mañana, la vacuna no te protege del todo. Te puedes enfermar igual y, eventualmente, pasarlo súper mal”.