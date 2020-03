La socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, María Teresa Valdés, analiza en Última Mirada los alcances de la recién promulgada Ley Gabriela. “Es un tremendo avance de la legislación y no nos cabe más que aplaudirlo”, afirma. Sin embargo, también advierte sobre la importancia de la prevención reflejada, por ejemplo, en una educación no sexista: “Cuando llegaste a la denuncia, y al juicio y al tema de si le ponemos o no el brazalete, todos esos temas son cuando ya llegaste tarde”. Revisa la entrevista completa en el video.