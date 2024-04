Luego que el presidente Gabriel Boric anunció que promoverá la búsqueda de un acuerdo transversal para reformar el sistema político, el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper comentó, entre otros aspectos, en Última Mirada: “Yo creo que nosotros tenemos que evaluar la extensión de los distritos. No es razonable que un diputado represente 22 comunas. Porque hoy día, en gran medida, ¿qué es lo que la gente reclama con justa razón? Que no hay un mínimo de interacción entre el representante y el representado. Entonces, vamos a tener que ver cómo hacemos para que ese diputado o esa diputada tenga mayor capacidad de representación real (…). Yo siento que gran parte de la crítica de la gente, y con justa razón, es que siente que sus prioridades no son nuestras prioridades”.