La alcaldesa de La Pintana y militante de la Democracia Cristiana (DC), Claudia Pizarro, condenó en Última Mirada la forma en cómo votaron parte de los diputados del partido en la elección para presidir la Cámara Baja: “Para mí es una vergüenza que la mitad de los parlamentarios haya desobedecido un acuerdo de la bancada democratacristiana. Yo no puedo dar explicaciones por cosas que estoy en desacuerdo, la responsabilidad es de esos parlamentarios. Yo no estoy de acuerdo, me da vergüenza lo sucedido en la bancada democratacristiana y lo tengo que decir acá en este canal, pero ayer tuve la oportunidad de expresar mi molestia y llamar a la unidad. No podemos dar espectáculos de esta magnitud que pone en juego también la democracia”