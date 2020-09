Uno de los históricos ex presidentes de RN, Carlos Larraín, se refirió a sus deseos no solo de volver a la política, sino que de liderar el partido. “Prorrogar la vigencia de la directiva actual no es una buena idea, porque habría sido como una especie de interinato muy largo”, explicó. Además, criticó que “de noviembre hasta ahora, RN ha tenido demasiadas coincidencias con los partidos de izquierda”. Si bien dijo que llegará tarde al debate del plebiscito, ya que éste se realizará el 25 de octubre y la elección interna, en el mejor de los casos, el 5 de diciembre, aseguró que “por estos días voy a seguir batallando por la defensa de la Constitución”. Finalmente, aseveró que “esto de que la juventud arregla todo, yo no lo estoy viendo”, ya que “no creo que nadie pueda decir que esta especie de kínder político que entró a la Cámara de Diputados haya servido para lavarle la cara al parlamento”. Revisa el programa completo en el video.