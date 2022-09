Ascanio Cavallo, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2021 y coautor de La historia oculta de la década socialista 2000-2010, manifestó en Última Mirada que, a su juicio, “si hay algo que le falta al Gobierno igual que a la oposición es la capacidad de mirada estratégica, de ver como los ajedrecistas: no la siguiente jugada, sino las tres que vienen”. “Esa cosa que eran clara en Lagos, pero también en Frei, sin duda; en Bachelet, que lo fue desarrollando cada vez más y en muchísimos de los ministros, parlamentarios, dirigentes políticos por lo menos de esa década, es la tremenda inteligencia anticipatoria que tenían (…) Todo eso no lo veo en la dirigencias actuales y no estoy hablando de más jóvenes ni más viejos, sino que simplemente no lo veo en los partidos, no lo veo en sus conductas. No puede ser tampoco que nadie haya previsto este resultado (el del plebiscito), así como nadie vio venir el 2019”, afirmó.