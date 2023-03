El sociólogo y académico de la Universidad de Santiago (Usach) Alberto Mayol cuestionó en Última Mirada la defensa que las ministras Antonia Orellana y Ana Lya Uriarte le hicieron a la diputada Maite Orsini, tras denunciar que ha recibido mensajes de odio por situaciones de su vida personal: “Estamos en un día donde dos ministras de Estado hicieron referencia a problemas personales de una diputada de la República, ¿por qué? ¿Qué es eso? Por qué estamos hablando de eso en un momento, además, donde el presidente ha logrado subir (en las encuestas), donde el país está encontrando un buen camino, donde vienen un par de noticias buenas juntas -que no pasaba mucho-, y de repente tú te distraes mientras hay mujeres que miran esto y dicen ‘perdón, a mí mi marido casi me mata anoche, ¿qué dice la ministra de mi caso, si estamos hablando de casos?’. No está bien, no nos podemos acostumbrar a que estén bien esos errores”.