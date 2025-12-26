UDI evalúa acusación constitucional contra Grau por “ley de amarre” | CNN Prime

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

UDI amenazó con presentar una acusación constitucional en contra del ministro Nicolás Grau por la llamada ley de amarre. El anuncio se da luego que el titular de hacienda confirmara que el Ejecutivo reingresará al Congreso dicha disposición.

Nuevamente el oficialismo muestra diferencias públicas en materia de política exterior. La diputada comunista Carmen Hertz, acusó fraude electoral en Honduras, luego de que se decretara el triunfo de Nasry Asfura, esto solo minutos después que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric reconociera la victoria del candidato apoyado por Donald Trump.

El Papa León XIV hizo un llamado a detener los conflictos que actualmente existen en el mundo en su primer mensaje navideño como líder de la Iglesia católica. Respecto al conflicto en Ucrania, el sumo pontífice instó a las partes a encontrar coraje para mantener las conversaciones directas que permitan poner fin a la guerra.