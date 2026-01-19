Turismofobia: Las causas detrás del rechazo de los turistas a los grandes destinos

El alto flujo de turistas en algunas zonas del país ha generado rechazo en comunidades locales y otros turistas.

La creciente expulsión de turistas del Parque Nacional Torres del Paine por parte de la CONAF, ha generado un rechazo en los turistas de esta zona turística.

Eduardo Katz, Director de Administración de Ecoturismo de la Universidad San Sebastián, detalló el concepto “turismofobia”.

“Es cuando las comunidades locales ven con malos ojos a los turistas por sobrepoblación de turistas. Uno de los mejores ejemplos es la población que vive en la ciudad de Venecia, en Italia, ya no quiere ver un turista más” explicó Katz.

El hecho de que un atractivo turístico, genere un colapso por el alto flujo de visitantes, provoca una sensación de rechazo en las comunidades locales, ya que, según señaló el Director de Administración de Ecoturismo de la USS.

Para evitar encontrarse con un alto flujo de turistas, el experto recomienda visitar estos lugares de gran atractivo turístico en temporada baja.

“La gente no piensa que puede ir a lugares como Huilo Huilo, Aysén, las Torres del Paine, en los meses no de verano. Las Torres del Paine o el bosque que hay en sur de Chile en la temporada de otoño, es realmente maravilloso” dijo.