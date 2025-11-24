Programas completos conexión global

Trump designa a Maduro como miembro de una organización terrorista y emiten advertencia

Por CNN Chile

24.11.2025 / 21:26

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

El gobierno de Donald Trump designó al Presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus aliados como miembros de una organización terrorista extranjera.

Esto sumado a alerta emitida por Estados Unidos para “extremar la precaución” al sobrevolar ese país, elevó este la tensión entre ambas naciones.

Revisa el programa completo en el video

