Trump designa a Maduro como miembro de una organización terrorista y emiten advertencia

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:
El gobierno de Donald Trump designó al Presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus aliados como miembros de una organización terrorista extranjera.
Esto sumado a alerta emitida por Estados Unidos para “extremar la precaución” al sobrevolar ese país, elevó este la tensión entre ambas naciones.
