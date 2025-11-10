Programas completos conexión global

Trump arremete contra la BBC: Anuncia demanda y dos altos directivos de la cadena renuncian

Por CNN Chile

10.11.2025 / 21:39

Conduce: Alicia Conteras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Donald Trump amenazó a la BBC con una demanda de U$ 1.000 millones si no se retractan, luego que en documental sobre los hechos ocurridos en  el Capitolio en 2021 se realizara edición de su discurso.

Dos altos directos de televisora renunciaron por el hecho, reconociendo el error.

