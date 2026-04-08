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Trump acepta un alto al fuego de dos semanas con Irán | CNN Prime

Por CNN Chile

08.04.2026 / 16:30

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada.

  • El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptó un alto al fuego de dos semanas con Irán.
  • El Gobierno decidió retrasar el ingreso al Congreso de la Ley Miscelánea, que contempla medidas para reactivar la economía.
  • La fiscal Lorena Parra declaró en el caso Audios.
  • Ante la problemática de la violencia escolar, el Gobierno anunció dos proyectos para combatir la contingencia.

En Entrevista Prime conversamos con la ministra de Educación, María Paz Arzola, respecto a las nuevas medidas que el gobierno impulsa para combatir la violencia escolar.

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