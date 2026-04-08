Trump acepta un alto al fuego de dos semanas con Irán | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptó un alto al fuego de dos semanas con Irán.

El Gobierno decidió retrasar el ingreso al Congreso de la Ley Miscelánea, que contempla medidas para reactivar la economía.

La fiscal Lorena Parra declaró en el caso Audios.

Ante la problemática de la violencia escolar, el Gobierno anunció dos proyectos para combatir la contingencia.

En Entrevista Prime conversamos con la ministra de Educación, María Paz Arzola, respecto a las nuevas medidas que el gobierno impulsa para combatir la violencia escolar.