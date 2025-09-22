Programas completos cnn prime

Trombas marinas y fuertes vientos provocaron serios daños en el sur del país | CNN Prime

Por CNN Chile

22.09.2025 / 18:02

Conduce: María Luisa Carrión.

En un nuevo CNN Prime, junto a María Luisa Carrión, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Trombas marinas y fuertes vientos provocaron serios daños en el sur del país. Al menos tres viviendas sufrieron daños de importancia en techumbres.

17 muertos por accidentes viales dejó el fin de semana largo por fiesta patrias.

Reino Unido se suma a los países que reconocerán al Estado palestino.

Revisa el noticiero completo en el video.

