Tras propuestas de candidatos presidenciales ¿Cuánto gasto fiscal administrativo se puede reducir?

Por CNN Chile

30.09.2025 / 13:20

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, abordamos la tensa discusión que se avecina por el Presupuesto 2026 en medio de la campaña presidencial.

Además, conversamos con Gabriel Ugarte, investigador de CEP, sobre estudio que revela cuánto gasto fiscal administrativo se puede reducir y las reacciones de las candidaturas presidenciales.

Finalmente, Diego Bobadilla, Head of Portfolio Solutions en BTG Pactual, analiza por qué los mercados latinoamericanos están ganando terreno tras años de rezago.

Revisa el programa completo en el video.

 

