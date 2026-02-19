Tras 12 horas liberan a comerciante dominicano secuestrado en Independencia | CNN Prime

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

Oposición evalúa Acusación Constitucional contra Nicolás Grau.

Buscan destituir a Claudio Orrego ante el Tricel.

ante el Tricel. Tras 12 horas liberan a comerciante dominicano secuestrado en Independencia.

en Independencia. Perú: Congreso elige nuevo presidente.

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, respecto al secuestro de un comerciante de República Dominicana en la comuna y los desafíos del futuro gobierno en materia de seguridad municipal.